Оккупанты заставляют украинских военнопленных собирать тела погибших — Денисова

В плену украинских военных захватчики отправляют на территории временно оккупированной Луганской области на принудительные работы.

Их вынуждают собирать тела погибших украинцев.

Об этом сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, о том, что попавших в плен оккупантов украинских военных заставляют собирать тела, свидетельствует видеоролик, опубликованный одним из пропагандистских российских Telegram-каналов.

На видео украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что они якобы работают на добровольной основе.

Оккупанты утверждают, что тела украинских воинов будут сохранять "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними.

"Используя работу украинских военнопленных,оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — напомнила Денисова.

Напомним, что российские волонтеры помогли сбежать с территории РФ полсотни депортированных украинцев.

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