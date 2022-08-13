Оккупанты завезли в Мариуполь строителей из России, а затем "кинули" их на деньги — горсовет

Российские захватчики привозят на работы на оккупированные территории Донецкой области рабочих с России.

Завозят правителей, в частности, в Мариуполь. Завезенным наемникам обещают высокие зарплаты. Впрочем, это остается только обещаниями. Работников же "бросают" на деньги.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

В Мариуполь привезли из Санкт-Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Людям обещали зарплаты вдвое больше, чем за такую же работу в российских городах. Впрочем, появляется информация, что завезенные рабочие жалуются на обман, работают без контрактов, а теперь им не выплачивают заработную плату.

"Местных жителей на эти работы не берут, они — люди второго сорта. Если такое отношение к "своим", то что уж говорить о местных жителях", — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркивают, что большинство мариупольцев остались без работы. Тем, кто хотя бы имеет какую-либо подработку, не выплачивают заработную плату. Поэтому работники городского водоканала уже несколько дней протестуют и требуют заработанные деньги.

Как сообщалось, на оккупированных россиянами территориях появляются партизанские движения. Во временно захваченном Мариуполе партизаны сожгли состав русской армии. Там оккупанты хранили награбленное имущество местных жителей.

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