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Оккупанты заявили, что ночью Крым якобы атаковало 42 БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Оккупанты заявили, что ночью Крым якобы атаковало 42 БпЛА

Беспилотник / Фото: Associated Press

По словам захватчиков, 33 беспилотника были "посажены" средствами РЭБ, а еще 9 были сбиты средствами ПВО.

В российском Министерстве обороны заявили, что ночью полуостров Крым якобы атаковали 42 беспилотника, которых все были уничтожены, или "посажены" средствами РЭБ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В МО РФ утверждают, что якобы средства противовоздушной обороны обнаружили над оккупированным кремом 42 беспилотных летательных аппарата.

оккупанты заявили о якобы уничтожении всех 42 беспилотников. Из них 33 беспилотника были "посажены" средствами РЭБ, а еще 9 были сбиты средствами ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму около 4 утра, 25 августа, прозвучала серия взрывов.

Кроме того, ранее информировали, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа.

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Дата публикации
Просмотры
1446
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