Оккупанты заявили, что ночью Крым якобы атаковало 42 БпЛА

По словам захватчиков, 33 беспилотника были "посажены" средствами РЭБ, а еще 9 были сбиты средствами ПВО.
В российском Министерстве обороны заявили, что ночью полуостров Крым якобы атаковали 42 беспилотника, которых все были уничтожены, или "посажены" средствами РЭБ.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В МО РФ утверждают, что якобы средства противовоздушной обороны обнаружили над оккупированным кремом 42 беспилотных летательных аппарата.
оккупанты заявили о якобы уничтожении всех 42 беспилотников. Из них 33 беспилотника были "посажены" средствами РЭБ, а еще 9 были сбиты средствами ПВО.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму около 4 утра, 25 августа, прозвучала серия взрывов.
Кроме того, ранее информировали, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа.
Читайте также:
- Украинский десант в Крыму в День Независимости: все, что известно о громкой спецоперации
- Буданов – об освобождении Крыма: "В любой точке мы можем достичь противника"
- Взрывы в Крыму: в ГУР заявили об уничтожении вражеского С-400 и показали феерическое видео