Оккупанты заявили о масштабных отключениях света в Херсонской и Запорожской областях
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей зафиксированы массовые перебои с электроснабжением без света остались десятки населенных пунктов.
На временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины произошли масштабные отключения электроэнергии . Точных причин обесточений представители оккупационной администрации не уточняют.
По словам назначенного РФ так называемого «губернатора» Запорожской области Евгения Балицкого, кратковременные перебои с электроснабжением затронули практически все населенные пункты региона. Он также отметил, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Ранее в его телеграмм-канале сообщалось о якобы «высокой активности беспилотников противника».
В то же время, по информации ТАСС со ссылкой на оккупационное предприятие «Херсонэнерго», из-за аварийных отключений без электричества остались все 14 округов Херсонской области.
Другие детали о причинах инцидента и сроках полного восстановления электроснабжения пока не сообщаются.
Враг продолжает массированно атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.