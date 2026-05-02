ТСН в социальных сетях

Оккупанты заявили о масштабных отключениях света в Херсонской и Запорожской областях

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей зафиксированы массовые перебои с электроснабжением без света остались десятки населенных пунктов.

Елена Кузьмич
Блэкаут

Блэкаут / © iStock

На временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины произошли масштабные отключения электроэнергии . Точных причин обесточений представители оккупационной администрации не уточняют.

По словам назначенного РФ так называемого «губернатора» Запорожской области Евгения Балицкого, кратковременные перебои с электроснабжением затронули практически все населенные пункты региона. Он также отметил, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Ранее в его телеграмм-канале сообщалось о якобы «высокой активности беспилотников противника».

В то же время, по информации ТАСС со ссылкой на оккупационное предприятие «Херсонэнерго», из-за аварийных отключений без электричества остались все 14 округов Херсонской области.

Другие детали о причинах инцидента и сроках полного восстановления электроснабжения пока не сообщаются.

Напомним, что без света остались потребители пяти областей: где сидят во тьме

Враг продолжает массированно атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

