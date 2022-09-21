Оккупанты заявили о присоединении захваченных районов Николаевщины к Херсонской области: проведут там "референдумы"

Оккупанты собираются присоединить захваченные населенные пункты Николаевской области к Херсонской и провести там референдумы.
Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что Снегиревка и Александровка Николаевской области уже присоединены к Херсонской области.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
"Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонской, жители смогут проголосовать на референдуме", – заявил Стремоусов.
Напомним, эксперт Станислав Желиховский рассказал, что Россия хочет сыграть второй раз "Крымский сценарий" и так же забрать остальные оккупированные территории. После псевдореферендумов в РФ вероятнее всего так же заявят о незыблемости их границ, чтобы таким образом удерживать ВСУ от контрнаступления.
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