Оккупанты заявили о якобы атаке морских дронов в Севастополе

Российские захватчики заявили, что ночью, 6 октября, в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы из-за якобы атаки двух "безэкипажных морских катеров".

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Об этом сообщил местный гауляйтер Развожаев.

Он заявил, что якобы громкие взрывы местные жители могли слышать из-за работы по расчетам Черноморского флота.

"Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительной информации: отбивают атаку двух безэкипажных морских катеров", — сказал Развожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько кораблей Черноморского флота РФ были переведены из порта во временно оккупированном Крыму в порт в российский порт в Новороссийске.

Кроме того, мы ранее информировали, что спецназовцы ГУР высадились в Крыму и нанесли удар по оккупантам.

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