Оккупанты заявили об остановке всех блоков ЗАЭС: украинские власти ответили, правда ли это

Россия снова обратилась к тактике, к которой часто возвращается, считают в ОК "Юг".

Россияне заявили об остановке всех блоков Запорожской АЭС. Украинская сторона сообщает, что у них нет такой информации.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, вероятно, что оккупационная "власть" прибегает к тактике шантажа, о которой ранее говорил и мэр Мелитополя Иван Федоров.

"У нас нет такой информации. По всей вероятности, это новые меры техногенного шантажа, к которым враг так часто обращается", — прокомментировала она.

Заявление окупантов о "остановке" всех блоков ЗАЭС

Как сообщалось ранее, российские оккупанты заявили о якобы остановке всех блоков Запорожской атомной электростанции. По мнению мэра Мелитополя Ивана Федорова, такие заявления могут свидетельствовать о подготовке новых провокаций, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины.

Как впоследствии сообщила преслужба "Энергоатома", изменения в ситуации вокруг временно оккупированной ЗАЭС. Пять энергоблоков атомной элетростанции находятся в состоянии холодной остановки.

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