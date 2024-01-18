Оккупанты жалуются, что украинские диверсанты минируют им дороги (видео)

Никто, как говорится, не обещал, что будет легко.

Россияне показали свой взорванный транспорт. Они жалуются, что диверсионно-разведывательные группы заходят к ним в тыл и минуют дороги.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российские военные жалуются, что украинские диверсанты минируют им дороги

Они нашли в прямом смысле "украинский след", а точнее – множество следов, ведущих туда и обратно.

Ранее снайпер-пограничник с позывным "Одесса" точными выстрелами ликвидировал двух кафиров на Бахмутском направлении. Помогла ему в этом украинская винтовка UAR-10.

Читайте также: