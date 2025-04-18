Оккупанты жестоко атаковали Днепропетровщину: что известно о последствиях

Россияне били дронами и ракетами / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Сегодня, 18 апреля, взрывы прогремели в Днепропетровской области — работала ПВО. Уничтожили 3 БпЛА и 3 ракеты.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Что известно об атаке

В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис.

В Подгородном загорелась сухая трава. Повреждены частные дома и теплицы.

В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен.

Никто не пострадал.

Как и в Зеленодольской громаде Криворожского района, по которой российская армия попала FPV-дроном. Горела сухая трава.

Под ударом находилась также Синельниковщина. А именно — Славянская громада. Загорелись не эксплуатируемое здание и авто. Повреждены лицей, детсад, три десятка частных домов и несколько машин.

«По Никопольщине агрессор избивал дронами-камикадзе, обстреливал из РСЗО „Град“. Страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Повреждены многоэтажка, частный дом, авто, линия электропередач и газопровод. Обошлось без погибших и раненых», — добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что Харьков пережил мощный ракетный удар. Что об этом известно — читайте в новости.