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Оккупанты жестоко атаковали Днепропетровщину: что известно о последствиях
Обошлось без жертв и пострадавших, но есть много разрушений.
Сегодня, 18 апреля, взрывы прогремели в Днепропетровской области — работала ПВО. Уничтожили 3 БпЛА и 3 ракеты.
О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Что известно об атаке
В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис.
В Подгородном загорелась сухая трава. Повреждены частные дома и теплицы.
В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен.
Никто не пострадал.
Как и в Зеленодольской громаде Криворожского района, по которой российская армия попала FPV-дроном. Горела сухая трава.
Под ударом находилась также Синельниковщина. А именно — Славянская громада. Загорелись не эксплуатируемое здание и авто. Повреждены лицей, детсад, три десятка частных домов и несколько машин.
«По Никопольщине агрессор избивал дронами-камикадзе, обстреливал из РСЗО „Град“. Страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Повреждены многоэтажка, частный дом, авто, линия электропередач и газопровод. Обошлось без погибших и раненых», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Харьков пережил мощный ракетный удар. Что об этом известно — читайте в новости.