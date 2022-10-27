Оккупанты знали и готовились к наступлению ВСУ на Балаклею еще с июля — Reuters

Оккупанты получили разведывательную информацию о наступлении ВСУ на Балаклею еще в июле

Российские оккупационные войска знали о наступлении украинских военных в районе Балаклеи в Харьковской области и готовились к нему еще с конца июля. При этом оккупанты понесли серьезные потери, так и не удержав город.

Об этом говорится в документах, найденных в бывшем штабе РФ в Балаклее, сообщает Reuters.

Журналисты сообщили, что в записной книжке одного из офицеров было написано, что у них был "первый серьезный вызов", когда украинские военные 19 июля начали наступление на населенный пункт Граково, что к северу от Балаклеи. В этот день российские оккупанты понесли потери убитыми 7 человек, 39 были ранены, а еще 17 пропали без вести.

Через несколько дней командир российских войск в Балаклее полковник Попов получил документы от ФСБ, в которых указывалось, что ВСУ перебросили в район три ракетных системы залпового огня HIMARS, а также знают о местонахождении складов боеприпасов и командного поста. Уже 24 июля полковник Попов указывал в документах о 12 погибших в результате работы HIMARS.

Журналисты выяснили, что такие потери начали сильно снижать боевой дух кафиров, от чего начала страдать дисциплина. Один из командиров отряда принял решение отступить во время боя после того, как офицер назвал его "ублюдком".

Уже в конце июля весь офицерский состав оккупантов был уверен, что украинские военные начали подготовку к наступлению на Балаклею. При этом оккупанты испытывали серьезные проблемы из-за нехватки техники и личного состава. В документе от 30 августа указывается, что один из батальонов имеет в своем составе только 49 человек вместо 240, а одна из бригад резервистов была укомплектована на 23%.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ на освобожденной Харьковщине задержала коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами.

Также мы ранее информировали, что в Харьковской области нашли новое массовое захоронение воинов ВСУ.

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