Оккупанты зверски убили двух подростков в Бердянске: все подробности

Российские оккупанты в Бердянске убили двух подростков — Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. В Службе розыска детей заявили, что ребятам угрожало заключение до 20 лет по сфабрикованному делу.

ТСН.ua собрал подробности трагедии.

Сегодня, 25 июня, так называемый глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве двух несовершеннолетних украинских ребят.

По его словам, один из них – 16-летний Тигран Оганесян, которого ранее россияне держали в плену.

Рогов утверждал, что в 19.00, когда люди отдыхали на городской набережной, двое открыли огонь из автоматов.

Правозащитники пытаются понять, что действительно произошло. По их данным, дела подростков расследовали во временно оккупированном Бердянске, оккупационные российские власти решили передавать дела в суд.

В течение года Служба поиска детей вместе с правозащитниками освещали историю преследования Тиграна Оганесяна и Никиты Хаганова российскими силовиками. Они добивались максимальной огласки и привлекали внимание международного сообщества.

Оккупанты обвиняли двух подростков в подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге. Однако перед обвинением силовики несколько дней пытали Оганесяна и Ханганова и их семьи.

Также координатор Медийной инициативы по правам человека (МИПЧ) Ольга Решетилова добавляет еще несколько фактов о подростках. В сентябре 2022 года "следователи" похитили Тиграна из дома, где он проживал с бабушкой. Оккупанты его пытали в течение 5 суток. Бабушка каждый день приходила в отделение и умоляла отпустить внука. Но они его не отпускали.

Следователи готовили дело в суд. После обвинения друзей разделили. Никиту хотели обвинить в воровстве, а Тиграна – в подготовке диверсии. Несколько дней назад за подростками приезжал следователь с вооруженным конвоем, но они смогли убежать. Европарламент принимал резолюцию по Тиграну и Никите и требовали от оккупантов, чтобы они выпустили их из оккупации.

Днем перед убийством ребята находились в оккупационном отделении полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребят убиты, мама Тиграна разговаривала с ним. Он ей рассказал, что они гуляют с Никитой и думают над тем, как праздновать День рождения Никиты. Сегодня, 25 июня, парню должно было исполниться 17 лет.

"Пока мы видим много несовпадений в фактах, времени, одежде. Тел ребят родители еще не видели. Зато родных со вчерашнего вечера мучают допросами и обысками. Это дает основания ставить под сомнение основную версию следователя о нападении на полицейских. По крайней мере, родители считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео — это постановка для того, чтобы убить ребят", — сказала Решетилова.

Украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей. Также МИПЧ ведет собственное расследование обстоятельств убийства.

Тигран Оганесян и Никита Ханганов

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что когда ситуация получила огласку Европарламент требовал отпустить ребят на контролируемую Украиной территорию – россияне их не отпустили.

"Сегодня же двое 16-летних ребят стали героями. Последними словами одного из них было: "Слава Украина". Не хватает слов, чтобы описать чувство гордости за юношей, сопротивлявшихся оккупантам. Но в то же время переполняет чувство низости, подлости и циничности в отношении страны-террориста. О чем говорить, когда оккупанты могут позволить себе убивать несовершеннолетних? Убивать детей?" – написал он.

Что происходит в оккупированном Бердянске с детьми

В СМИ неоднократно появлялась информация, что в Бердянские дети превратились в заложников российской пропаганды. Родители, которые вынуждены были отдать детей в российскую школу в Бердянске, рассказывают о постоянном давлении, пропагандистских классных часах и чрезвычайно низком качестве образования и квалификации учителей.

Оккупанты все усиливают притеснения: если ребенка случайно встречают на улице представители оккупационной полиции требуют от родителей информации ходит ли ребенок в российскую школу. Данные о детях в городе собирают через участковых врачей и школы.

Известно, что родителей детей заставляют оформить ребенку российский паспорт.

Если родители откажутся оформлять документы для ребенка, им угрожают ответственностью за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Аналогичная ситуация на всех оккупированных территориях. Известно, что в Мариуполе оккупанты запрещают ученикам 9-х и 11-х классов сдавать экзамены без паспортов РФ.

"Сначала захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря (на самом деле — счастливого детства). Теперь ссылают малышей в 1600 км от дома вглубь России. Далее будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей в России как заложников", — заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Сколько детей погибло и пострадало от российской агрессии

По состоянию на утро 25 июня 2023 года более 1520 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 490 детей погибли и более 1030 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 466, Харьковской – 284, Киевской – 129, Херсонской – 113, Запорожской – 91, Николаевской – 89, Днепропетровской – 83, Черниговской – 71, Луганской – 67.

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