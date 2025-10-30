- Дата публикации
Оккупированная Луганщина осталась без света: что известно о коллапсе
Причина аварии на ТЭС Луганщины устанавливается.
Во всей оккупированной Луганской области пропал свет. По данным местных «властей», причиной стала авария на энергосетях.
Об этом сообщает ASTRA.
Детали о свете в Луганской области
Жители оккупированного города Счастья сообщают о чрезвычайном положении на местной ТЭС. Местные СМИ сообщают, что авария повлекла за собой остановку котельных и насосных станций.
Назначенный россиянами «губернатор» региона Леонид Пасечник собрал экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона.
"Стала ли авария следствием атаки, неизвестно", - пишут в ASTRA.
Ранее стало известно об ударе дронов по оккупантам в Луганской области.
Так, в ночь на 19 августа дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по складам боеприпасов во временно оккупированном Белокуракино Луганской области и взорвали их.