Оккупированные Севастополь, Симферополь, Керчь и Ялта окрасились в украинскую символику: фото и видео

В незаконно аннексированном россиянами Крыму ряд временно оккупированных городов окрасились в украинскую символику — на улицах заметили сине-желтые листовки и проукраинские надписи.

Об этом пишет спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в Telegram.

Так, в городах временно оккупированного Крыма появились сине-желтые плакаты и надписи: "Слава ВСУ", "Севастополь – украинский город", "Севастополь – Украина, ВСУ рядом" и т.д. Таким образом, на украинском полуострове продолжают бороться против захватчиков РФ.

"Севастополь, Симферополь, Керчь, Ялта и даже древний Херсонес окрасились в украинскую символику! Каждый день, каждый миг украинские партизаны напоминают оккупантам — Украина никогда не подчинится врагу", — говорится в сообщении.

Спикер отметил, что россияне могут попытаться забрать у Украины землю, но враг "никогда не сможет никогда отнять ни наше достоинство, ни нашу свободу". Он подчеркнул, что Украина никогда не прекратит борьбу за независимость.

"Именно поэтому обязательно придет время, когда украинцы вернут себе свои дома", – добавил Назаров.

Напомним, крымские партизаны призывают бороться с захватчиками. Так жителей Крыма просят, если видят большое скопление техники РФ, особенно в северном Крыму, сообщать об их местоположении с точными координатами и желательно с фото и описанием количества техники, ее состоянием.

Как сообщал начальник ГУР МО Кирилл Буданов, Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать незаконно аннексированный Россией Крым до лета 2023 года.

Полковник запаса и военный эксперт Петр Недзельский заявил, что для возвращения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Крымский мост и Черноморский флот.

Генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что для освобождения аннексированного Крыма ВСУ нужно высокоточное дальнобойное оружие.

Между тем, как пишет Politico, в Пентагоне сомневаются, что ВСУ могут освободить Крым в ближайшее время.

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