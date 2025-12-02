Оккупированные территории Украины: Портников спрогнозировал, что там сделает Россия

Виталий Портников

Публицист Виталий Портников считает, что оккупированные РФ украинские земли станут «пустыней». Россия вывезет оттуда все ценное и очистит от жителей.

Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале «Кулуары Забелиной»

Виталий Портников отметил, что оккупированные украинские территории в составе РФ будут «очищены» и превратятся в пустыню.

«Те земли, которые они оккупируют, никогда больше не будут украинскими. Они будут очищены, как сейчас очищают оккупированные территории. Вы видите, что там происходит? Да, их очищают не просто от украинцев, их очищают от жителей. И знаете еще почему? Потому что они не уверены, что это всегда будет их. Я все время напоминаю, что до 1975 года россияне вообще не осваивали Калининградскую область, потому что они не были уверены, что это всегда будет их. Только после Хельсинкского акта они начали вкладывать туда деньги, а не вывозить оттуда все, что они могли вывести. Оккупированные территории Украины ждет та же участь. Сколько бы они ни оккупировали, это будет просто пустыня», — пояснил он.

Напомним, Виталий Портников считает, что российский диктатор Путин не планирует соглашаться на мирное соглашение и окончание войны против Украины.