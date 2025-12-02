ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
465
Время на прочтение
1 мин

Оккупированные территории Украины: Портников спрогнозировал, что там сделает Россия

Виталий Портников описал, что ждет украинцев в составе РФ.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Виталий Портников

Виталий Портников

Публицист Виталий Портников считает, что оккупированные РФ украинские земли станут «пустыней». Россия вывезет оттуда все ценное и очистит от жителей.

Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале «Кулуары Забелиной»

Виталий Портников отметил, что оккупированные украинские территории в составе РФ будут «очищены» и превратятся в пустыню.

«Те земли, которые они оккупируют, никогда больше не будут украинскими. Они будут очищены, как сейчас очищают оккупированные территории. Вы видите, что там происходит? Да, их очищают не просто от украинцев, их очищают от жителей. И знаете еще почему? Потому что они не уверены, что это всегда будет их. Я все время напоминаю, что до 1975 года россияне вообще не осваивали Калининградскую область, потому что они не были уверены, что это всегда будет их. Только после Хельсинкского акта они начали вкладывать туда деньги, а не вывозить оттуда все, что они могли вывести. Оккупированные территории Украины ждет та же участь. Сколько бы они ни оккупировали, это будет просто пустыня», — пояснил он.

Напомним, Виталий Портников считает, что российский диктатор Путин не планирует соглашаться на мирное соглашение и окончание войны против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
465
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie