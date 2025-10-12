Оккупированный Донецк атаковали дроны: над городом клубы дыма (видео)

Пожар в Донецке после атаки дронов / © скриншот с видео

Вечером в субботу, 11 октября, временно оккупированный Донецк атаковали ударные беспилотники. В городе прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают очевидцы в Telegram-каналах, публикуя фото и видео.

Местные паблики сообщили о серии взрывов и пожаре на объездной дороге Донецка.

Впоследствии стало известно, что БПЛА ударили по помещению бывшего гипермаркета «Ашан», который оккупанты переименовали в «Сигму».

По словам анонимного местного жителя, которого цитирует «Суспільне», прилетело четыре дрона, после чего началась детонация.

Огонь перекинулся на соседнюю посадку, где ранее по вечерам парковались военные машины.

Спасателей на месте пожара не было.

«Пожарных машин не видно, видимо, нечем тушить», — сказал собеседник издания.

Как известно в оккупированном Донецке уже длительное время проблемы с водоснабжением.

Вода в кранах зеленая, с запахом канализации. Чтобы помыться, в воду необходимо добавить специальные таблетки, лимонную кислоту и прокипятить ее.

Напомним, в начале сентября во временно оккупированном Луганске после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе. Очевидцы сообщили об атаке дронов на стратегический для оккупантов объект.