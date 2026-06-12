Оккупированный Крым накрыл продуктовый кризис: с полок исчезают товары первой необходимости

Оккупированный Крым / © Associated Press

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В оккупированном Крыму наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, в результате чего в торговых сетях начали исчезать отдельные товары, в частности соль, сахар, крупы и мука.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков.

«Что касается гражданской инфраструктуры и обеспечения, то следует отметить, что в оккупированном Крыму ощущается повышенный спрос на продукты первой необходимости. В частности, начали исчезать соль, сахар, отдельные виды круп, а также мука. Это привело к тому, что торговым сетям рекомендовали ограничить продажу таких товаров в одни руки», — отметил Чистиков.

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В то же время он подчеркнул, что поставки продуктов в оккупированный Крым продолжаются, однако по значительно более высоким ценам.

«Однако существует другой аспект ее поставки: поставщики, завозящие эти товары по сухопутному коридору, применяют повышенный коэффициент стоимости поставки продукции на территорию временно оккупированного Крыма.

То есть продукция на территории временно оккупированного Крыма есть, однако ее стоимость значительно выше, чем на территории РФ. Это связано как с рисками снабжения, так и с ростом стоимости топлива», — добавил Чистиков.

Ранее сообщалось, что украинские военные готовят новую масштабную операцию для полного отрезания временно оккупированного Крымского полуострова от российских поставок.

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Мы ранее информировали, что спутниковые снимки подтвердили повреждение моста на Арабатскую стрелку, соединяющую оккупированную часть Херсона с Крымом.

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