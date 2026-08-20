Оккупированный Крым погрузился в блекаут: без света остались большие города

Блэкаут / © iStock

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В ночь на 20 августа во временно оккупированном Крыму произошел масштабный блекаут. Мониторинговый канал « Крымский ветер » со ссылкой на местных жителей сообщал о полном обесточивании Симферополя и Севастополя. Также электроэнергия исчезла в Керчи, Феодосии и Ялте.

По словам очевидцев, в Симферополе перед отключением наблюдались сильные скачки напряжения, после чего город полностью остался без электричества. Впоследствии канал сообщил, что света вроде бы не было практически на всем полуострове.

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Причина масштабного сбоя пока доподлинно неизвестна. "Крымский ветер" предполагал, что проблемы с электроснабжением могли быть связаны с событиями в районе Севастополя, однако официального подтверждения этому нет.

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В то же время по состоянию на 01:20–02:00 электроснабжение начало постепенно возобновляться. По данным канала, свет появился в Керчи, Феодосии, Симферополе, а также в Бахчисарае и Ялте; в Севастополе электричество вернулось как минимум в центральную часть города.

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