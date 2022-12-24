Оккупированный Мариуполь превращается в российскую военную базу: фото

Оккупированный российскими военными Мариуполь постепенно превращается в военную базу.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram-канале.

Прямым подтверждением является то, что приоритет на строительство абсолютно всех крупных объектов предоставлен одному из официальных застройщиков МО РФ ПРК "Военно-строительная компания".

Компания уже успела за время оккупации города построить огромное медицинское учреждение, которое анонсировалось как "Многофункциональный диагностический центр", а по факту это большой военный госпиталь, в который не имеют доступа гражданские пациенты, кроме особых случаев. Это заведение легко заметить с воздуха оно имеет на одном из зданий огромную надпись "Армия России".

Маріуполь (3 фото)

Также эта компания активно участвует в сносе многих сооружений 3 и 4 микрорайонов, будет строиться жилье для военных.

Местные, страдающие руками захватчиков, получают только места на кладбище. Например, размеры Старокрымского кладбища увеличились в разы за последние несколько месяцев, потому что все, кто был не согласен с действиями и решениями кафиров, находили там свое последнее место.

Когда могут уволить Мариуполь

Российские кафиры готовятся к новой битве за Мариуполь, ведь вблизи города сейчас фиксируется скопление вражеских воинских частей.

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес убежден, что Украина может уволить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года. По его мнению, русские солдаты плохо подготовлены.

Тем временем российские военные начали выдавать мариупольцам паспорта России. В первую очередь паспорта будут выдаваться тем, кто работает на бюджетные учреждения.

Читайте также:

"Скорая" для военных: мариупольские волонтеры не без происшествий доставили автомобиль на фронт из Италии