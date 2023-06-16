Оккупированный Севастополь погрузился в мрак: что произошло

Жители города во временно оккупированном Крыму публикуют видео улиц, окутанных сплошной тьмой.
Вечером в пятницу, 16 июня, город Севастополь, где расположена российская военно-морская база во временно оккупированном Крыму, погрузился в мрак. На большинстве улиц исчезло электроснабжение.
В местных пабликах местные жители публикуют видео тьмы на улицах, освещенных только фарами транспорта, теряясь в догадках о причинах отсутствия света.
Впоследствии представители оккупационных властей объяснили тьму в городе тем, что отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Восстановить электроснабжение обещают через несколько часов.
В Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали карту с отключением электроснабжения, на которой видно, что свет исчез в большей части города, и предположили, что причиной тьмы стала не проблема с автоматикой, а атака подстанции беспилотником.
Впоследствии стали появляться сообщения о возобновлении электроснабжения, но до сих пор света нет в некоторых районах города, в частности у железнодорожного вокзала и на Корабельной стороне.
Напомним, ночью и утром четверга, 15 июня, во временно оккупированном украинском Крыму якобы сбили и "заглушили" 9 беспилотников. На полуострове поврежден ряд домов.
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