Оккупированный Севастополь погрузился в мрак: что произошло

Вечером в пятницу, 16 июня, город Севастополь, где расположена российская военно-морская база во временно оккупированном Крыму, погрузился в мрак. На большинстве улиц исчезло электроснабжение.

В местных пабликах местные жители публикуют видео тьмы на улицах, освещенных только фарами транспорта, теряясь в догадках о причинах отсутствия света.

Впоследствии представители оккупационных властей объяснили тьму в городе тем, что отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Восстановить электроснабжение обещают через несколько часов.

Также читайте В оккупированном Симферополе пропал свет: фото

В Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали карту с отключением электроснабжения, на которой видно, что свет исчез в большей части города, и предположили, что причиной тьмы стала не проблема с автоматикой, а атака подстанции беспилотником.

На карте электроснабжения Севастополя показали, в каких районах пропал свет вечером 16 июня. / Фото: из соцсетей

Впоследствии стали появляться сообщения о возобновлении электроснабжения, но до сих пор света нет в некоторых районах города, в частности у железнодорожного вокзала и на Корабельной стороне.

Напомним, ночью и утром четверга, 15 июня, во временно оккупированном украинском Крыму якобы сбили и "заглушили" 9 беспилотников. На полуострове поврежден ряд домов.

Читайте также: