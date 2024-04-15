"Окна вылетели вместе с рамами": очевидцы рассказали подробности атаки на Днепр

Дым и огонь, от которого стало страшно: очевидцы падения обломков ракеты в Днепре поделились пережитым с журналистами.

Об этом пишет Общественное.

Елена, проживающая на соседней улице, на момент падения обломков была с мужем во дворе.

"Видели ракету, как она летела, упала. Огонь, дым. Очень страшно. В доме в крыше несколько дыр, много стекла, окна вылетели вместе с рамами. Сразу бросилась к детям, у нас в гостях соседская девочка была, успокоила их. Мужчина подручными материалами закрыл дыры в крыше на случай дождя. Мы до сих пор в шоке..."

Тем временем в доме Людмилы выбило окна и побило крышу.

Очевидцы рассказали, что произошло / Фото: Суспільне

"И сын рядом, у него тоже окон нет, забора нет. Все были дома, все живы. Света нет, то мы пока не можем даже стекло собрать. Шифер побило, все в дырках. Если дождь, то будет в доме. Внук нашел" обломок от ракеты... Нам больше всего досталось. Потому что взорвалось, а мы по диагонали", — добавила она.

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А вот Вадим был в гостях у тещи во время ракетного удара. В момент падения обломков они сидели с семьей на кухне и выбрались самостоятельно из поврежденного дома.

"Ранены женщина и ее брат, они в больнице. Часть дома разрушена, крыши нет, уничтожена веранда", — говорит Вадим.

Напомним, что кафиры атаковали Никополь на Днепропетровщине — ранены три человека.

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