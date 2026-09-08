"Окно для РФ тоже закроется": Коваленко рассказал, что изменится на фронте

Война в Украине / © Associated Press

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Россия не сможет уничтожить украинскую энергетику или сломать фронт. В то же время, единственный способ закончить войну — это удары по самой России и ее экономике.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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По его словам, распространенные разговоры о якобы неизбежном коллапсе не соответствуют действительности.

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«Фронт не рухнет, как того хотят россияне. У них не получится уничтожить нашу энергетику, не получится создать голод и другие апокалиптические вещи, о которых сегодня так активно говорят», — подчеркнул Коваленко.

Глава ЦПД также обратил внимание на противовоздушную оборону и разработку ответов на новые угрозы. Он отметил, что ситуация с противодействием реактивным «Шахедам» будет улучшаться, и «это нынешнее окно для РФ тоже закроется».

Вместе с тем Коваленко призвал трезво оценивать дальнейшее течение событий и готовиться к любым вызовам.

«Будет тяжело, потому что Путин не готов завершать войну. Надо всегда готовиться к худшим сценариям, впрочем, точно не стоит посыпать голову пеплом. У нас будут определенные вещи, которые заставят россиян испытать неприятности и боль на их территории», — сообщил руководитель Центра.

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Андрей Коваленко подчеркнул, что единственным путем до завершения войны является нанесение ударов по территории России и ее экономике, ведь других вариантов для этого нет.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК, ударив по объекту несколькими волнами. Из-за существенных повреждений оборудования ТЭС остановила свою работу.

Ранее мы писали, что в Белой Церкви в результате вражеской атаки возник пожар на предприятии. Над городом наблюдается сильный дым, жителей просят закрыть окна.

К слову, дроны РФ атаковали поезд в Сумской области. Загорелись локомотив и пассажирский вагон.

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