ОКО за ОКО 2: имеем первые 50 миллионов гривен на оружие для ТРО

Проект «ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов»

стартовал 11 апреля, а уже на сегодня благодаря ему удалось аккумулировать 50 миллионов гривен на закупку оружия для сил территориальной обороны из необходимых 400 млн грн.

Инициаторы сеть ОККО и фонд «Повернись живим» – ставят своей целью полностью закрыть неотложную потребность всех подразделений ТрО, а это 31 бригада, в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах. В общей сложности будет приобретено 100 гранатометов (УАГ-40), 200 пулеметов (ДШК) и 300 минометов калибра 82 мм. Все это – основное оружие пехоты, которое поможет бойцам территориальной обороны на фронте более эффективно защищать свои позиции и идти в наступление. Оружие будет передаваться бригадам ТРО партиями по мере изготовления и доставки.

Напомним, что на оружие для ТрО АЗК ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/Diesel. Кроме того, задонатить можно и на спецсчет фонда «Вернись живым».