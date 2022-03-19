Около 1,5 миллиона украинских детей стали беженцами из-за вторжения России

Эти дети, выехавшие из Украины, рискуют стать жертвой торговли людьми.

Число украинских детей-беженцев, которые вместе с родителями спасаются от российской военной агрессии, достигло 1,5 миллиона.

Эти дети, выехавшие из Украины, рискуют стать жертвой торговли людьми.

Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Война в Украине приводит к массовому перемещению и потокам беженцев – условиям, которые могут привести к значительному всплеску торговли людьми и острому кризису по защите детей", – сказал Афшан Хан, региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии.

"Дети-переселенцы крайне уязвимы, они могут быть отделены от своих семей, им может угрожать эксплуатация и торговля, — продолжил Хан. — Они нуждаются в том, чтобы правительства в регионе активизировались и приняли меры по их безопасности".

"В период с 24 февраля по 7 марта ЮНИСЕФ сообщил, что выявил более 500 детей без сопровождения, которые пересекли границу Украины с Румынией. Общее количество детей без сопровождения, пересекающих соседние границы, вероятно, гораздо выше", — говорится в заявлении.

Чтобы усилить защиту, ООН и волонтеры создали информационные центры в соседних странах, таких как Польша, названные Blue Dots для предоставления основных услуг для семей.

ЮНИСЕФ также призывает правительства стран-соседей Украины усилить проверку защиты детей на границах и в ключевых районах, таких как железнодорожные вокзалы, через которые проходят беженцы.

"Кроме того, ЮНИСЕФ призывает правительства улучшить трансграничное сотрудничество и обмен знаниями между пограничным контролем, правоохранительными органами и органами защиты детей, а также быстро выявлять разлученных с родителями детей, внедрять процедуры розыска семей и воссоединения детей, лишенных родительской опеки", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты обстреляли дом в Луганской области, погибла женщина и двое детей.

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