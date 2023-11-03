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Около 10 ударов дронами: в результате атаки в Харькове загорелась СТО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Около 10 ударов дронами: в результате атаки в Харькове загорелась СТО

Дроны-камикадзе атаковали Харьков / Фото: ТСН.ua

Россия нанесла около 10 ударов беспилотникам Shahed по Харькову и пригородам в ночь на 3 ноября.

В частности, правоохранители зафиксировали повреждения частных домов, учебного заведения и авто в Основянском и Шевченковском районах Харькова в результате атаки беспилотников.

Об этом информирует Общественное.Харьков со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

"В результате одного из попаданий загорелась СТО: пылали гаражи и авто. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания выехавших из оккупированных Россией территорий. Сейчас спасатели разбирают завалы", — сказал Чубенко. .

Пока информации о погибших или раненых нет.

Напомним, что ранее масштабная воздушная тревога охватила почти всю Украину.

Также в Харькове раздался ряд взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
3191
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