- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 2 мин
Около 100 собак держали среди грязи и мусора: криминальный скандал с питомником в Одесской области
В Измаиле возбуждено уголовное производство после обращения зоозащитников об условиях содержания домашних животных у жительницы города.
Жестокое обращение с животными расследуют в Измаиле в Одесской области. Речь идет о деятельности ОО «Измаильский городской клуб кинологии и фелинологии «Щит».
Об этом сообщает полиция Одесской области.
За питомник в Измаиле взялись правоохранители
Информация о возможных нарушениях поступила в полицию 14 февраля. На проверку по месту жительства женщины выехали правоохранители вместе с ветеринаром и представителем Госпотребслужбы. Во время осмотра они зафиксировали ненадлежащие условия содержания собак, кота и птиц.
По этому факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Животных изъяли и на основании соответствующего акта передали под опеку зоозащитникам. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
«Мы обязаны реагировать на каждый сигнал о возможном жестоком обращении с животными. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках следствия», — отметили в полиции.
Правоохранители напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, в том числе наказание в виде лишения свободы с возможностью конфискации животных.
Обнаружившие волонтеры
О возможных нарушениях сообщила инициативная группа зоозащитников, в частности представители организации «Защита животных „Плюшка“». Волонтеры утверждают, что на территории содержатся около сотни породистых собак в крайне неудовлетворительных условиях — среди грязи, мусора и резкого запаха.
По словам активистов, животных держат в переполненных вольерах больше — без должного ветеринарного ухода.
«Мы увидели антисанитарию, больных собак и полное отсутствие контроля. Это не питомник – это место страдания», – рассказала одна из волонтеров Снежана Бухрик.
Она также подчеркнула, что декоративные и короткошерстные породы находятся в холодных вольерах, что представляет угрозу для их здоровья.
Активисты заявляют о хаотичном разведении популярных пород - бульдогов, булли, шпицев и пуделей - без соблюдения элементарных норм.
«Собаки размножаются бесконтрольно, слабее погибают, а ветеринарная помощь либо отсутствует, либо оказывается формально. Все это ради продажи щенков», — отмечает зоозащитница.
По словам волонтеров, местные жители неоднократно жаловались на невыносимую вонь, которая распространяется по улице.
«Мы не можем стоять в стороне. Животные не должны быть заложниками бизнеса», — подчеркнули волонтеры и призвали к максимальной огласке ситуации.
Ранее вопиющий случай произошел на Житомирщине. Да, девушка расстреляла пса в прямом эфире .