Около 100 собак держали среди грязи и мусора: криминальный скандал с питомником в Одесской области

Питомник в Измаиле

Жестокое обращение с животными расследуют в Измаиле в Одесской области. Речь идет о деятельности ОО «Измаильский городской клуб кинологии и фелинологии «Щит».

Об этом сообщает полиция Одесской области.

За питомник в Измаиле взялись правоохранители

Информация о возможных нарушениях поступила в полицию 14 февраля. На проверку по месту жительства женщины выехали правоохранители вместе с ветеринаром и представителем Госпотребслужбы. Во время осмотра они зафиксировали ненадлежащие условия содержания собак, кота и птиц.

По этому факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Животных изъяли и на основании соответствующего акта передали под опеку зоозащитникам. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

«Мы обязаны реагировать на каждый сигнал о возможном жестоком обращении с животными. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках следствия», — отметили в полиции.

Правоохранители напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, в том числе наказание в виде лишения свободы с возможностью конфискации животных.

Обнаружившие волонтеры

О возможных нарушениях сообщила инициативная группа зоозащитников, в частности представители организации «Защита животных „Плюшка“». Волонтеры утверждают, что на территории содержатся около сотни породистых собак в крайне неудовлетворительных условиях — среди грязи, мусора и резкого запаха.

По словам активистов, животных держат в переполненных вольерах больше — без должного ветеринарного ухода.

«Мы увидели антисанитарию, больных собак и полное отсутствие контроля. Это не питомник – это место страдания», – рассказала одна из волонтеров Снежана Бухрик.

Она также подчеркнула, что декоративные и короткошерстные породы находятся в холодных вольерах, что представляет угрозу для их здоровья.

Активисты заявляют о хаотичном разведении популярных пород - бульдогов, булли, шпицев и пуделей - без соблюдения элементарных норм.

«Собаки размножаются бесконтрольно, слабее погибают, а ветеринарная помощь либо отсутствует, либо оказывается формально. Все это ради продажи щенков», — отмечает зоозащитница.

По словам волонтеров, местные жители неоднократно жаловались на невыносимую вонь, которая распространяется по улице.

«Мы не можем стоять в стороне. Животные не должны быть заложниками бизнеса», — подчеркнули волонтеры и призвали к максимальной огласке ситуации.

