Около 13 градусов тепла: на станции "Академик Вернадский" установлен новый температурный рекорд (фото)

Ученые связывают столь резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".
На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде на этой неделе зарегистрирован температурный рекорд – 12,7 градусов тепла.
Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, когда температура поднялась до +11,7°. Как сообщается, в то же время аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского".
Ученые связывают столь резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".
Атмосферная река – это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшей теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду.
Эффект "горного фена" – это сильный теплый ветер с гор. Когда на станции был зарегистрирован температурный рекорд, сила ветра была достаточно высока – 27,9 м/c. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет воду и нагревается). Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов будет усиливаться.
"Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата", — отмечают ученые.
Напомним:
В декабре 2021 года станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега. Снегопад называют рекордными за последние 20 лет.
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