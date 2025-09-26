Около 15 авиабомб и артиллерия по Херсону: попали в маршрутку, дома, есть жертвы

Последствия атаки / © Getty Images

Утром в пятницу, 26 сентября, российская армия обстреляла Херсон из авиации, ударив по городу около 15 авиабомбами.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«С утра россияне атакуют Херсон. Сначала враг ударил по городу из авиации, из-за чего было повреждено админздание и около 70 домов. Впоследствии, около 10:00, россияне обстреляли Центральный район Херсона. Вражеский снаряд „прилетел“ в многоэтажку», — отметил он.

Кроме того, вследствие вражеского удара разрушено квартиры, а также сгорели припаркованные рядом автомобили.

Армия РФ с утра сбросила на Херсон полтора десятка авиабомб / © Getty Images

«Эта вражеская атака оборвала жизнь находившейся на улице 74-летней женщины. Еще двое херсонцев пострадали в собственных домах. Бригада „скорой“ на месте оказала помощь 55-летнему мужчине и 84-летней женщине, которые получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы», — добавил Прокудин.

Также один из вражеских ударов пришелся по маршрутному такси. В результате «прилета» транспортное средство уничтожено.

Напомним, армия РФ утром массированно атаковала Херсон из авиации, в течение часа по городу «прилетело» около полутора десятков авиабомб.

Между тем, аналитики сообщили, что российские войска перегруппировываются на левом берегу Херсонщины между рекой Конка и Олешками, готовясь к наступлению в сторону Антоновского моста.