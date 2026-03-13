Около 20 человек напали на военных ТЦК под Полтавой: есть пострадавшие и задержанные

Военные ТЦК (иллюстративные фото)

Вблизи поселка Нижние Мельницы в Полтавской области группа из 20 человек пыталась остановить работу военных ТЦК и полиции. Во время конфликта нападавшие применили газ, из-за чего трое военных и трое полицейских получили химические ожоги.

Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

По информации областного ТЦК, инцидент произошел 13 марта около 11:00 во время мер по оповещению. Нападавшие применили слезоточивый газ против общей группы ТЦК и Национальной полиции. В результате трое военнослужащих и трое полицейских потерпели поражение.

«С целью прекращения противоправного действия на место происшествия оперативно прибыли дополнительные экипажи национальной полиции. В результате восемь мужчин, препятствовавших работе группы оповещения, были задержаны полицией», — отметили в ТЦК.

Как оказалось, шестеро из задержанных подлежат мобилизации. В настоящее время они направлены на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). В ТЦК подчеркнули, что группы оповещения действуют в целях комплектования Сил обороны Украины.

«Препятствование их деятельности являются противоправными действиями, а следствием — снижение обороноспособности Украины», — говорится в сообщении учреждения.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия по предоставлению правовой оценки совершенным действиям.

