Около 20 телеоператоров со всего мира транслируют украинский марафон "Единые новости"

Группа 1+1 media продолжает системно бороться с российской пропагандой и наносить удары на информационном фронте. Так, по состоянию на сегодняшний день уже более 30 локальных операторов из Польши, Эстонии, Канады, Литвы, Латвии, Болгарии, Швейцарии, Германии и других стран выключили эфир российских пропагандистских телеканалов как на спутнике, так и в кабельных сетях, OTT-платформах и других ресурсах.

Всето этого более 20 провайдеров подхватили трансляцию марафона «Единые новости» – консолидированного эфира украинских телеканалов, где честно рассказывается о войне и агрессии РФ. Среди них – канадские операторы Bell и Walnut TV, чешские O2, Vodafone и Axacom, польские Play и AKPA Polska и другие.

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Напомним, с 26 февраля каналы всех медиагрупп Украины вещают в формате единого информационного эфира «Единые новости». Для бесперебойной подачи информации медиагруппы вещают поочередно. К общему эфиру приобщаются представители ВСУ, СНБО, ОП и других структур, от которых зависит ход событий. Телеканалы объективно и оперативно предоставляют исчерпывающую информацию из разных регионов страны 24 на 7 и готовы предоставлять свой ТВ сигнал провайдерам со всего мира для обеспечения вещания и освещения правдивых событий.

Технические параметры речи: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, поляризация вертикальная, FEC ¾.