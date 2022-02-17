Около 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса разместила Россия

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей насчитали около сотни танков.

Около 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса разместил ныне Кремль. Это данные украинской стороны в совместном центре контроля и координации.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 февраля.

В частности, на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей насчитали почти сотню танков, четыре десятка пушек и 10 самоходных гаубиц, размещенных с нарушением линии отвода. И уже сегодня ночью оккупанты из запрещенного оружия совершили два обстрела. Из 120 минометов били в сторону Причепиловки на Луганщине, а из артиллерии — по селу Водяное Донецкой области. Накануне минометы также применяли в сторону Станицы Луганской и Новозвановки – это Луганская область.

А сегодня утром, 17 февраля, в 09:04 во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. По предварительной информации две женщины получили контузии.

Напомним, на нашей границе увеличивается количество российских военных. Кремль вопреки публичным заявлениям об отводе войск на днях стащил к границе с Украиной еще несколько тысяч солдат. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на источники в Белом доме.

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