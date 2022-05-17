Почти 28 тысяч: в Генштабе назвали потери российских оккупантов в войне против Украины

Почти 28 тысяч: в Генштабе назвали потери российских оккупантов в войне против Украины

Россия потеряла 27 900 своих военнослужащих в войне против Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 16.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано

танков ‒ 1235 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 3009 (+35) ед.

артиллерийских систем –578 (+1) ед.

РСЗО – 198 (+3) ед.

средств ПВО – 90 (+1) ед.

самолетов – 201 (+1) ед.

вертолетов – 167 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) ед.

крылатых ракет — 97

кораблей/катеров — 13(+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) ед.

специальной техники — 43 (+1)

Напомним, что российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна Черниговской области, есть погибшие и много раненых.