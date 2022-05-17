Почти 28 тысяч: в Генштабе назвали потери российских оккупантов в войне против Украины

Россия потеряла 27 900 своих военнослужащих в войне против Украины.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 16.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано
- танков ‒ 1235 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 3009 (+35) ед.
- артиллерийских систем –578 (+1) ед.
- РСЗО – 198 (+3) ед.
- средств ПВО – 90 (+1) ед.
- самолетов – 201 (+1) ед.
- вертолетов – 167 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) ед.
- крылатых ракет — 97
- кораблей/катеров — 13(+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) ед.
- специальной техники — 43 (+1)
Напомним, что российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна Черниговской области, есть погибшие и много раненых.
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