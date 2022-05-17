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Почти 28 тысяч: в Генштабе назвали потери российских оккупантов в войне против Украины

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Почти 28 тысяч: в Генштабе назвали потери российских оккупантов в войне против Украины

Фото: Associated Press

Россия потеряла 27 900 своих военнослужащих в войне против Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 16.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1235 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 3009 (+35) ед.
  • артиллерийских систем –578 (+1) ед.
  • РСЗО – 198 (+3) ед.
  • средств ПВО – 90 (+1) ед.
  • самолетов – 201 (+1) ед.
  • вертолетов – 167 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) ед.
  • крылатых ракет — 97
  • кораблей/катеров — 13(+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) ед.
  • специальной техники — 43 (+1)

Напомним, что российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна Черниговской области, есть погибшие и много раненых.

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