Около 3 тысяч человек помогают оккупантам в подготовке "выборов" на Запорожье – Федоров

Так, 3 тысячи человек приняли участие в организации так называемых выборов и агитации на оккупированной части Запорожской области. Цифра может показаться сверхбольшой, однако это всего 1% от общей численности населения.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Глава Мелитополя акцентировал, что в основном так называемые "агитаторы, наблюдатели и участники избирательного процесса" были привезены из континентальной части России. Дело в том, что местные жители отказались участвовать в этом.

Что касается так называемых "кандидатов" – ситуация идентична. В частности, 48 из 60 так называемых кандидатов от партии "Единая Россия" не являются местными жителями, а приехали из Сибири и Алтая. По словам Федорова, это говорит о том, что российское руководство не доверяет местным, с которыми сотрудничает», – отметил Федоров.

"Если мы проанализируем всех тех, кто местные, то это люди, многих из которых мы не знали до полной оккупации нашего города, или это те люди, которые были под уголовным преследованием наших украинских правоохранительных структур до 24 февраля 2022 года", – подытожил. Федоров.

Напомним, в Геническе так называемые "мобильные избирательные группы" начали обход местного населения. Впрочем, они возвращаются с пустыми урнами.

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