Около 30% мариупольцев, выехавших из города в начале полномасштабной войны, вернулись обратно в оккупацию

«В основном это происходит из-за российской пропаганды и отсутствия собственного жилья. Люди негде жить и не имеют возможности восстановить те условия, которые были у них до начала полномасштабного вторжения, поэтому они вынуждены возвращаться в оккупацию. Поэтому общей задачей для государства и местных властей является создание качественного и доступного социального жилья, которое сохранит людей в Украине и станет основой для их возвращения из-за границы», — рассказал глава Секции АГУ по вопросам временно оккупированных и деоккупированных общин, мэр Мариуполя Вадим. Бойченко.

Еще одной из причин эксперты называют уныние людей в справедливости. Ведь люди рассчитывали, что получат компенсации за утраченное имущество. Механизм для этого уже создан и работает, однако требует значительных средств.

На сегодняшний день был запущен первый этап программы "єВосстановлення", которым уже воспользовались более 73 тысяч украинских семей — это компенсация за поврежденное жилье. Более 10 тысяч жилищных сертификатов по второму этапу программы были сгенерированы, из них более 4 с половиной тысяч украинских семей уже превратили свои жилищные сертификаты в новое жилье.

Важным элементом в системе возмещения играет Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Не менее важной его ролью является создание доказательной базы судов и международных трибуналов.

«Реестр убытков – фундамент для использования международной помощи и замороженных российских активов на восстановление Украины. Однако его значение выходит за пределы финансовых вопросов — он защищает правду, которая будет важна для будущих поколений. Он поможет восстановить права каждого украинца, пострадавшего от войны. Без этой регистрации мы рискуем упустить возможность возмещения и позволить миру забыть масштабные трагедии. Справедливость – это не только компенсация. Это память, которая не даст преступлениям повториться», — отметила Председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Украины Елена Шуляк.

В настоящее время в Реестре ущерба зафиксировано более 10 тысяч заявлений, касающихся материальных прав физических лиц. На сегодняшний день утвержден перечень из 45 категорий, которые могут быть внесены в Реестр, касающиеся вынужденного перемещения, нарушения личной неприкосновенности, потери доступа к медицинской помощи или образованию, повреждения, уничтожения или потери имущества, потери исторического, культурного и религиозного наследия, ущерба окружающей среде, разминирование, гуманитарные расходы, убытки бизнеса. При этом в отношении именно бизнеса эти потери оказывают прямое влияние на экономику государства в целом. И для бизнеса важно понимать, что система правосудия будет способна не только вынести наказание, но и воплотить приговор в жизнь.

Так, директор по коммуникациям SCM и член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн" Наталья Емченко рассказала:

«Группа компаний SCM и Метинвест были первыми, кто начал судиться с Россией. И мы выиграли суд по Крыму. У нас представлен кейс в Европейском суде по правам человека по мариупольским активам, там оценка наших потерь на уровне 20 миллиардов долларов, чтобы было понятно, о каких суммах идет речь. Мы, как крупный бизнес, будем делать все, что мы можем делать, и мы не перекладываем эту ответственность ни на кого, чтобы зло было наказано, но это невозможно сделать, если система не будет для этого готова. Мы не сможем создать исключение, нужно изменять систему. Справедливость была одним из самых больших запросов от людей тогда, когда мы создавали Mariupol Reborn (проект по восстановлению Мариуполя после деокупации, реализуемой Мариупольским городским советом при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова, — прим.ред.).