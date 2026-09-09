Около 30 пакетов наркотиков в авто экс-комбата Ширшина: прокуратура раскрыла, как сфабриковали дело

Александр Ширшин. / © Фото из открытых источников

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Трое бывших правоохранителей подозреваются в создании искусственных доказательств для незаконного привлечения к уголовной ответственности бывшего командира батальона 47-й ОМБр «Магура». По версии следствия, они подбросили наркотики в его автомобиль в Харькове.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, трое бывших правоохранителей, ныне являющихся военнослужащими одной из бригад Сил обороны, в сговоре с другими неустановленными лицами организовали скрытую слежку за экс-комбатом.

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В ночь с 27 на 28 августа 2026 года они незаконно проникли в его автомобиль в Харькове и подбросили около 30 пакетов с каннабисом и PVP.

Скрытая слежка за экс-комбатом Александром Ширшиным. / © Офис Генерального прокурора

28 августа подозреваемые передали патрульным ориентировку о перевозке экс-комбатом наркотиков. Автомобиль остановили на улице Кооперативной, где при осмотре обнаружили подброшенные вещества.

Бывший военнослужащий сразу заявил о фальсификации и сообщил о долгой слежке. В ОГП отметили, что следствие установило всю цепь событий — от незаконного сбора конфиденциальной информации до подбрасывания наркотиков.

Трем лицам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 УК Украины.

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Скрытая слежка за экс-военным Александром Ширшиным. / © Офис Генерального прокурора

Что известно о деле Ширшина

Речь идет о бывшем комбате 47-й ОМБр «Магура», а ныне офицере управления 16-го армейского корпуса Александре Ширшине.

Ранее военный сообщил, что во время проверки полиции в Харькове в его автомобиле якобы обнаружили пакет с наркотиками и весами. Ширшин утверждал, что вещества ему подбросили.

После инцидента он заявил, что никогда не употреблял и не сбывал наркотики.

«Могу заявить, что никогда в жизни я не употреблял и тем более не занимался сбытом, распространением наркотических или запрещенных веществ», — написал военный.

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Ширшин также рассказал, что не ожидал, что ему придется защищаться и доказывать свою невиновность в стране, которую он встал защищать. Он анонсировал несколько сообщений, в которых планировал более подробно изложить свою версию событий.

В 16-м армейском корпусе тогда заявили, что внимательно следят за ситуацией и ожидают честного и беспристрастного расследования. Командование также сообщило о служебном расследовании и комплексной проверке обстоятельств задержания майора Ширшина.

«Знаем Александра как военнослужащего, преданного делу защиты Украины, и как принципиального человека, который стремится к качественным изменениям в Вооруженных силах и уже доказывал свою правоту в судах», — отметили в корпусе.

Высшее руководство Национальной полиции также отреагировало на инцидент, заверив, что правоохранители не будут делать поспешных выводов.

В комментарии «Бабелю» Ширшин связывал ситуацию со своей критикой штурмовых полков. В частности, он предполагал причастность к инциденту командира 225-го отдельного штурмового полка Олега Ширяева. Это была версия самого Ширшина.

Ранее экс-комбат публично критиковал решения командования во время боев на Курщине. В мае 2025 года он подал рапорт об увольнении с должности комбата 47-й бригады, пожаловавшись на «дебильные задачи» командования. Тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил Ширшина в пиаре и попытке «привлечь к себе внимание».

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