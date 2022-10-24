Около 470 "хороших" россиян отправились "восвояси": в Генштабе обновили потери РФ в Украине за сутки

Потери оккупантов в Украине составляют на сегодня 67 940 человек.
За минувшие сутки ВС РФ потеряли в Украине около полутысячи своих воинов.
Об этом сообщают в ежедневном отчете Генштаба по потерям РФ в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 67940 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2590 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 1673 (+6) ед,
- РСЗО – 375 (+1) ед,
- средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems ‒ 189 (+0) ед,
- самолетов – 270 (+0) ед,
- вертолетов – 245 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9),
- крылатые ракеты – 350 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4044 (+5) ед,
- специальная техника – 149 (+1).
Данные уточняются.
Напомним, что авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. ПВО сбила 12 БПЛА "Shahed-136".
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