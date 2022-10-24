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Около 470 "хороших" россиян отправились "восвояси": в Генштабе обновили потери РФ в Украине за сутки

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Около 470 "хороших" россиян отправились "восвояси": в Генштабе обновили потери РФ в Украине за сутки

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Потери оккупантов в Украине составляют на сегодня 67 940 человек.

За минувшие сутки ВС РФ потеряли в Украине около полутысячи своих воинов.

Об этом сообщают в ежедневном отчете Генштаба по потерям РФ в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 67940 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2590 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 1673 (+6) ед,
  • РСЗО – 375 (+1) ед,
  • средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems ‒ 189 (+0) ед,
  • самолетов – 270 (+0) ед,
  • вертолетов – 245 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9),
  • крылатые ракеты – 350 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4044 (+5) ед,
  • специальная техника – 149 (+1).

Данные уточняются.

Напомним, что авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. ПВО сбила 12 БПЛА "Shahed-136".

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Дата публикации
Просмотры
109
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