Около 50 погибших российских военных и опасность нанесения ракетных ударов: какая ситуация на юге Украины

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация по враждебным позициям нанесли около полусотни поражений.
За сутки на Херсонском и Николаевском направлении существенных изменений в позициях на линии столкновения не произошло. Однако украинскими подразделениями вовремя обнаружена и сорвана попытка противника вывести группу разведки. В результате боя, со стороны врага есть убитый, раненый и плененный.
Об этом пишет оперативное командование "Юг" в Facebook.
- Ударив в начале суток системами залпового огня по Николаеву, враг продолжал терроризировать другие южные регионы ракетными ударами в течение всего дня.
- Над Херсонщиной и Одесщиной были сбиты беспилотные разведчики «Орлан-10» и ударный носитель ракет «Форпост» соответственно.
- Одещину в сутки враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации. 6 ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны.
- Нанесенные удары повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. К сожалению, есть пострадавшие.
- Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация по враждебным позициям нанесли около полусотни поражений.
- Вражеские потери за сутки составили: 51 российский военный, 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С», 2 БПЛА и вертолет.
- Получено подтверждение о потерях врага накануне – это еще 51 российский военный, еще 3 реактивные системы залпового огня, 4 БТРа, 2 единицы автомобильной техники, а также существенно поврежден радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс «Зоопарк 2».
- Корабельная группировка флота противника насчитывает не менее 6 кораблей и 2 подлодки, находящихся в готовности к нанесению ракетных ударов, так как снаряжены более полусотни крылатых ракет.
"Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничные, доверяйте только официальным достоверным источникам информации, верьте в силы обороны и нашу общую Победу. Врага преодолеваем вместе! будет Украина!", — говорится в сообщении.
Напомним, в течение суток, 8 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские кафиры совершили четыре атаки. Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ.
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