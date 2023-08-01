Около 50 тысяч украинцев потеряли конечности из-за войны – WSJ

К сожалению, цифра может быть больше.

За более чем 1,5 года полномасштабной войны около 50 тысяч украинцев стали инвалидами. Они потеряли руки или ноги.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Аналитики ссылаются на оценку немецкой компании Ottobock, которая является крупнейшим в мире производителем протезов и медицинских партнеров.

Отмечается, что на самом деле количество людей, ставших инвалидами вследствие ампутации конечностей, может быть больше 50 тысяч. Дело в том, что процесс протезирования требует времени. Нередко ампутацию осуществляют через недели или даже месяцы после ранения.

Весомым фактором является и дороговизна протезирования. Не секрет, что стоимость может достигать 50 тысяч евро. Выплаты от государства в размере 20 тысяч евро не хватает, поэтому люди вынуждены обращаться за помощью в благотворительные организации.

В киевской Houp Foundation подсчитали:

около 200 тысяч украинцев получили серьезные травмы на войне;

из них около 20 тысяч получили ранения, нуждающиеся в ампутации.

Сегодня в Украине очень много людей с протезами и на колесных креслах. При этом общество до сих пор не всегда адекватно реагирует на раненых воинов. Они говорят, что реакция может быть разной – от жалости до тыкания пальцами в сторону человека.

Читайте также: