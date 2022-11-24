Около 90% Молдовы осталось без света: в МИД вызвали российского посла

Молдову обесточило после массированной ракетной атаки РФ по энергетическим объектам Украины. Поэтому МИД вызвал посла РФ.

Об этом сообщает BBC.

Почти 90% Молдовы осталось без света из-за ракетных ударов РФ по энергетике Украины. Из-за массовых отключений света МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова.

"90% страны без электричества. Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но блекаут гораздо хуже", — сказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью BBC Newshour.

По его словам, вчера в Молдове остановился электротранспорт, исчезло водоснабжение.

Глава МИД Молдовы считает, что РФ намеренно атаковала Украину, чтобы навредить также и Молдове. Из-за отсутствия электричества глава молдавского МИД считает, что в стране может быть гуманитарный кризис, потому что граждане начнут выезжать за границу, в частности, в ЕС.

Напомним, из-за вчерашних ракетных ударов РФ по Украине в Модове наблюдались проблемы с электроснабжением. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что РФ пытается покинуть ее страну в темноте.

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