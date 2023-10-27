Около полуночи в него стреляли дважды: стали известны подробности покушения на предателя Царева

К моменту прибытия скорой, Царев был без сознания, с большой кровопотерей.

Информацию о покушении на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева подтвердили его родные. Около полуночи на территории санатория в анексированном Крыму, где он проживает, в Царева дважды стреляли.

Об этом сообщил админ Telegram-канала Олега Царева.

"Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии здоровья на данный момент нет. Пока это вся информация", — говорится в сообщении на канале коллаборанта.

Напомним, во временно оккупированном Крыму совершено нападение на предателя Царева, он в реанимации.

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