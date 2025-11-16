Окончание войны с Россией: Сибига назвал два решающих фактора

© Associated Press

На текущем этапе полномасштабной войны решающими являются два фактора — осознание реальных вызовов и лишение иллюзий как внутри страны, так и у Кремля.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига написал в своем сообщении.

По словам Сибиги, российский президент Владимир Путин будет вынужден прекратить войну тогда, когда станет очевидным, что победить на поле боя невозможно, а стоимость продления агрессии превысит цену ее остановки.

Сибига также подчеркнул, что международная поддержка должна стать более масштабной и переходить от принципа «столько, сколько потребуется» к «столь сильно, насколько это возможно».

Он заявил, что ключевой составляющей современного оборонного преимущества является не стратегическое ядерное оружие, а массовое производство дешевых ударных и разведывательных дронов. По его словам, Украина может выйти на объем производства до 20 миллионов беспилотников в 2025 году при условии быстрого и достаточного финансирования оборонной промышленности.

«Мы находимся в гонке со временем — и по ресурсам, и по технологиям. Нам нужно добиться паритета и преимущества, чтобы заставить Путина прекратить войну», — подытожил он.

Напомним, на днях армия РФ обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции, чем создала угрозу ядерной безопасности Европы. Об этом заявили в МИДе Украины.