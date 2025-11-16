ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
641
Время на прочтение
1 мин

Окончание войны с Россией: Сибига назвал два решающих фактора

Министр иностранных дел Андрей Сибига также заявил, что Украина может произвести до 20 миллионов дронов в год.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Окончание войны с Россией: Сибига назвал два решающих фактора

© Associated Press

На текущем этапе полномасштабной войны решающими являются два фактора — осознание реальных вызовов и лишение иллюзий как внутри страны, так и у Кремля.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига написал в своем сообщении.

По словам Сибиги, российский президент Владимир Путин будет вынужден прекратить войну тогда, когда станет очевидным, что победить на поле боя невозможно, а стоимость продления агрессии превысит цену ее остановки.

Сибига также подчеркнул, что международная поддержка должна стать более масштабной и переходить от принципа «столько, сколько потребуется» к «столь сильно, насколько это возможно».

Он заявил, что ключевой составляющей современного оборонного преимущества является не стратегическое ядерное оружие, а массовое производство дешевых ударных и разведывательных дронов. По его словам, Украина может выйти на объем производства до 20 миллионов беспилотников в 2025 году при условии быстрого и достаточного финансирования оборонной промышленности.

«Мы находимся в гонке со временем — и по ресурсам, и по технологиям. Нам нужно добиться паритета и преимущества, чтобы заставить Путина прекратить войну», — подытожил он.

Напомним, на днях армия РФ обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции, чем создала угрозу ядерной безопасности Европы. Об этом заявили в МИДе Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
641
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie