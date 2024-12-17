Окончание войны за сутки и вступление в ЕС и НАТО за день: Зеленский отреагировал на заявления "двух Дональдов"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа об окончании войны через 24 часа, а также отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Украины в ЕС и НАТО за день.

Об этом шла речь во время общения Зеленского с представителями СМИ.

"Один Дональд сказал, что может закончить войну за сутки, сегодня второй Дональд сказал, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело от Польши, то вопрос решился бы за один день... Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать и на первое, и на второе", – сказал Зеленский.

Он добавил, что, очевидно, что после инаугурации Трампа "будут активизированы усилия, чтобы остановить войну".

Напомним, польский премьер Дональд Туск во время визита во Львов 17 декабря призвал Запад "поверить в собственную силу".

Читайте также: