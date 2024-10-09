Окончание войны: Зеленский смягчил свою позицию по переговорам с РФ - Bloomberg

Президент Владимир Зеленский смягчил свою позицию по переговорам с РФ и ищет "более гибкий подход" для завершения войны.

Об этом рассказали для Bloomberg официальные лица, близкие к НАТО, являющиеся союзниками Украины.

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"На этой неделе Зеленский вновь исключил торг по украинскому суверенитету или территории, а учитывая, что война в Украине приближается к третьей полной зиме войны, а поддержка Запада демонстрирует признаки упадка и конца конфликта не видно, украинские чиновники дали понять, что они готовы признать, что в игру должен вступить эндшпиль (заключительная игра – ред.)", — пишет издание.

По словам должностных лиц, переговоры будут проходить за закрытыми дверями.

Авторы информационного агентства отмечают, что Зеленский "непреклонно отвергает любые разговоры об отказе от территории, но давление со стороны союзников усилилось относительно более конкретного плана, предусматривающего, чем может закончиться продолжавшаяся два с половиной года война".

"Противостояние на поле боя, напряженные бюджеты на Западе и, прежде всего, результаты президентских выборов в США в ноябре побудили союзников повнимательнее присмотреться к разрешению конфликта путем переговоров", — считают Bloomberg.

Напомним, Зеленский ответил, раскроет ли План победы для всех украинцев.