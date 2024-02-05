"Окопы – не блокпост": на Днепропетровщине полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду

Во время спора с руководителем один из копов в духе пропаганды РФ упомянул о "пацанах-срочниках, погибших на Майдане".

В Сети появилось видео спора полицейских с руководством на Днепропетровщине. Полицейские отказываются переводиться в штурмовую бригаду "Лютб", потому что "окопы – это не блокпосты".

Видео опубликовал Телеграмм-канал "Дніпро оперативний".

На кадрах видно, как заместитель начальника главного управления Нацполиции области Владимир Богонис пытался убедить полицейских перевестись в штурмовую бригаду.

В ответ копы эмоционально и на повышенных тонах заявляла, что это нарушает их "конституционные права" и потребовали показать "где такое написано".

"Одно дело блокпост, а другое – окопы. Это большая разница", – признал один из полицейских.

Вспомнили о Майдане в духе пропаганды РФ

Кроме того, еще один из копов упомянул о "пацанах-срочниках, погибших на Майдане".

"А сколько на Майдане пацанов погибли. Ты скажешь им, что они – не герои были", – сказал полицейский.

На вопрос Богоноса, о ком идет речь, коп на русском языке продолжил в духе российской пропаганды: "А те 18-летние мальчики, которых убивали там. Которые были срочниками. Каких гранатами забрасывали возле Верховной Рады".

На замечание, что на Майдане в 2014 году погибло более 100 мирных митингующих, коп ответил, "что со стороны милиции погибло не меньше".

"Бунт" полицейских на Днепропетровщине: в Сети распространили видео, где копы отказываются вступать в штурмовую бригаду

Реакция МВД

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Фацевич, комментируя инцидент, заверил, что полицейские с первого дня полномасштабного вторжения встали на защиту Украины.

"Спецназначенцы разных подразделений с 2022 года впервые для истории украинской полиции стали полноценными комбатантами, создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють". И мы гордимся результатами наших бойцов на передовой: полицейские уже неоднократно доказывали свои боевые умения", — рассказал замминистра.

Фацевич резонно заметил, что логично, чтобы добровольческие батальоны и отдельные полицейские, которые могут и умеют профессионально защищать Родину, не были рассредоточены для выполнения боевых предписаний, а централизованно входили в состав бригады "Лють".

"Именно поэтому, кроме постоянного набора в штурмовую бригаду, происходит реорганизация структурных подразделений Национальной полиции, чтобы создать наиболее эффективную систему в составе Сил безопасности и обороны Украины. Кто хочет воевать — идет на фронт. Для остальных есть также немало полицейских задач", — сказал он. он.

Фацевич пообещал, что руководство Нацполиции выяснит все обстоятельства и примет соответствующие решения по инциденту на видео.

"Полиция была, есть и будет достойна каждому слову Присяги и в дальнейшем будет эффективно выполнять все возложенные обязанности и функции", — подытожил замглавы МВД.

Ранее глава Нацполиции ответил, поддерживает ли идею о мобилизации полицейских.

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