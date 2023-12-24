Окрестности Херсона снова попали во вражеский обстрел: фото последствий

Оккупанты попали в инфраструктурный объект и в частные дома.

В воскресенье, 24 декабря, российская оккупационная армия снова обстреляла территорию Херсонской городской территориальной громады.

Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, под вражеским огнем оказался один из старостинских округов.

"Оккупационные войска попали в инфраструктурный объект и в частные дома", — сообщил он, опубликовав фото разрушений.

По словам Романа Мрочко, жители старостата остались без жилья.

"В настоящее время решается вопрос об эвакуации пострадавших", — добавил руководитель Херсонской МВА.

В этот же день россияне обстреляли поселок Белозерка вблизи Херсона. В результате вражеской атаки пострадала 36-летняя местная жительница.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мини, в результате чего ему ампутировала конечность.

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