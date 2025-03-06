Окрестности Одессы атаковали вражеские беспилотники: загорелись три дома (фото, видео)

Никто из людей в результате террористической атаки россиян не пострадал.

Вечером в четверг, 6 марта, российская террористическая армия атаковала ударными беспилотниками Одесскую область. В результате вражеского удара загорелись три жилых частных дома в пригороде Одессы.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его информации, враг также повредил энергетическую инфраструктуру.

"Над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется”, — написал Кипер.

Пожар в пригороде Одессы в результате атаки "Шахедов" / Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что никто из людей в результате террористической атаки россиян не пострадал.

Пожар в пригороде Одессы в результате атаки "Шахедов" / Фото: ГСЧС

Для ликвидации последствий террора привлечены 8 единиц техники и более 30 спасателей.

В пригороде Одессы загорелись дома после атаки "Шахедов"

Напомним, 4 марта в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб мужчина. 77-летний житель села Лиманка скончался в результате осколочных ранений.

Читайте также: