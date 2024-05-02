Окропил водой, а в ответ получил угрозу: в Ровно мужчина направил револьвер на священника в храме

В Ровно пьяный мужчина вошел в местный собор ПЦУ в центре города, приставал к прихожанам и направил в голову священнику пистолет.

Об этом передают полиция Ровенской области и "Суспільне Рівне".

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Инцидент произошел вчера, 1 мая, около 17:00. По словам правоохранителей, 40-летний мужчина пришел в собор, агрессивно себя вел и стал приставать к прихожанам. Один из священников – 49-летний житель, сделал ему замечание и окропил святой водой.

Это не понравилось хулиганову, поэтому он получил револьвер и направил в голову священнослужителя. К счастью, конфликт удалось урегулировать: нарушителя оперативно задержали патрульные полицейские. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские изъяли револьвер и девять патронов, которые направили на экспертизу. Предварительно оружие – травматическое действие и не требует разрешительных документов.

Удалены пистолет и патроны

Нападающий находился в состоянии опьянения, однако от прохождения осмотра на месте и в медучреждении отказался. Следствие продолжается.

"Я услышал крик, мать и угрозы. Мужчина адресовал это нашему отцу Петру. Он как мог успокаивал того мужчину, который вел себя неадекватно. После того его начала успокаивать регент... Он ей ответил очень грубо. Потом я вышел на богослужение и решил подошел к нему. Взял чашу с водой, я его покропил. Он отошел назад, вытащил пистолет и направил к голове отца Петра, а потом на меня. Он сказал: "Я вас здесь всех убиваю". Люди стали прятаться за колонны. Я испугался других, за себя страха не было никакого. Он не реагировал ни на кого. Я потом увидел, когда была полиция, что это не боевое оружие", – рассказал священник, на которого совершил нападение хулиган.

Ранее сообщалось, что киевлянин вызвал полицию, потому что ему приснился страшный сон об убийстве.

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