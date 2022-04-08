"Окровавленная" техника и детская обувь: под консульства РФ во Львове и Лондоне принесли "трофеи" оккупантов

"Окровавленная" техника и детская обувь: под консульства РФ во Львове и Лондоне принесли "трофеи" оккупантов

Российские военные убивают мирных украинцев и мародерствуют в их домах. Оккупанты воруют все: от бытовой техники до детской одежды и обуви.

Под Генеральное консульство России во Львове и посольство РФ в Лондоне активисты принесли облитые красным веществом вещи как символ того, что оккупанты воруют у убитых ими мирных украинцев.

"Когда-то в этом частном здании работало консульство РФ. Теперь – это символ мародерства и рашистского зверства. Призываю сделать такие же акции под всеми российскими дипломатическими учреждениями", — написал мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Аналогичную акцию активисты провели под посольством России в Лондоне. Люди пришли туда с вещами, часто видящими среди "трофеев" российских военных, награбленных в домах гражданских жителей и отправленных своим родным в Россию.

"Российские военные воруют у украинцев обычные вещи, такие, как кроссовки, утюги, скорвородки, фены, одежда. Жители Лондона принесли под посольство РФ все эти вещи, которых россияни так хотят. Пусть берут и идут по маршруту российского военного корабля", — пишет посольство Украины в Британии.

Russians have been stealing from Russian people some common stuff like sneakers, irons, frying pans, hairdryers, and clothes. Londoners brought to @RussianEmbassy все это things which russians desiring madly.



Keep them to you and follow the russian warship. pic.twitter.com/gIlI7VWhV5 — Среда, Украина на Великобритании (@UkrEmbLondon) April 8, 2022

Кроме этого люди принесли к посольству РФ плакаты с лозунгами: "Остановите Путина", "Кровавый Путин", "Жмите на Россию больше", "Путин, пошел вон!", "Русские военные — насильники", "Когда я закрываю глаза — вижу убитых в Буче". Также активисты принесли символические деревянные кресты, на которых написано: "Украина".

Кресты под посольством России в Лондоне, фото/Embassy of Ukraine to the UK

Напомним, ранее заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк рассказал, почему оккупанты прибегают к мародерству. По его словам, в первую очередь речь идет о моральных качествах российских военных. " Очевидно, у них не все в порядке с головой и совестью. Даже при плохом обеспечении настоящий солдат будет терпеть, но не будет мародерить. А у них с моралью серьезные проблемы ", – сказал Мойсюк.

Как известно, награбленные у украинцев вещи российские военные отправляют своим семьям или торгуют ими на рынках в Беларуси и России.

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