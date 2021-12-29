Окровавленную одежду выбросил в помойку, а в квартире включил газ: в Тернополе опекун убил пенсионера

Окровавленную одежду выбросил в помойку, а в квартире включил газ: в Тернополе опекун убил пенсионера

55-летний житель Тернополя убил 77-летнего пенсионера, потому что покойный постоянно обвинял его в кражах денег.

Во вторник, 28 декабря, в Тернополе смотритель убил 77-летнего пенсионера и сам заявил в полицию. Вероятно, мужчина таким образом пытался отвлечь внимание правоохранителей от его причастности к преступлению, но ему это не удалось.

Также читайте В Черкасской области суд отправил под домашний арест 16-летнюю убийцу

Как рассказали в пресс-службе полиции Тернопольщины, на теле пенсионера судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения, а сам мужчина был заброшен мебелью. Смотритель сообщил, что уже 2 дня не приходил к подопечному, но правоохранители заметили, что он в своих показах путается и каждый раз возникают новые детали.

Полицейские вскоре установили, что накануне мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения в тот момент, когда он воровал продукты питания из магазина. Именно они были обнаружены в квартире погибшего при осмотре места преступления. Нашли в комнате и телефон подозреваемого, а в помойке возле дома его окровавленную одежду.

Смотритель признал свою причастность к смерти пенсионера. Причиной ссоры стали постоянные упреки. Потерпевший обвинял его в воровстве денег.

Во вторник, 28 декабря, ссора завершилась убийством. После преступления мужчина включил газ и скрылся. Почему вернулся и вызвал полицию – неизвестно.

Подозреваемый — 55-летний житель Тернополя, в поле зрения работников полиции ранее не попадал.

Этот факт следователи внесли в ЕРДР согласно статье 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Убийство в Павлограде: дело, в котором пришлось пойти на эксгумацию тела погибшего

Читайте также: