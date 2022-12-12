Окровавленный сверток пришел в посольство Украины в Греции: в МИД рассказали подробности

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в посольство Украины в Греции прислали окровавленный сверток.

Об этом он 12 декабря написал в Facebook.

"Утром в посольство Украины в Греции пришел окровавленный пакет. Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen", — отметил Николенко.

Он также добавил, что греческая полиция начала следственные действия. Также Украина ожидает ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей.

Представитель МИД Украины отметил, что в целом уже есть 33 случая угроз в 17 странах: 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.

Также читайте Опасные пакеты поступили в посольство Украины в Дании: Кулеба дал совет отправителям

Напомним, что запугивание украинских дипломатов началось с Испании, где 30 ноября в посольство Украины в Мадриде отправили пакет со взрывчаткой. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему, но его открыл другой сотрудник, пострадавший в результате взрыва. Кроме посольства свертки со взрывчатками в Испании также получили канцелярия премьера Испании, авиабаза, поставляющая Украине разведданные, и посольство США.

Далее в дипломатические миссии Украины в ряде других европейских стран начали поступать окровавленные посылки, в середине которых были глаза животных. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это запугиванием украинских дипломатов, а также распорядился усилить охрану дипломатических учреждений Украины за рубежом.

Читайте также: