Окровавленный умер на лестнице: в Ровно мужчина убил товарища и позвонил в полицию

Между мужчинами произошел конфликт.
Окровавленное тело 44-летнего мужчины следственно-оперативная группа обнаружила на лестничной клетке многоэтажки на улице Князя Романа в областном центре.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
Злоумышленник сам позвонил по спецлинию "102" и сообщил, что во время застолья убил человека.
Полицейские предварительно выяснили, что 44-летний житель, владелец квартиры, распивал спиртные напитки с 64-летним квартирантом, который снимает у него отдельную комнату. По словам заявителя, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес ему удар по голове металлическим предметом, после чего он взял со стола нож и нанес удар в живот.
Окровавленный пострадавший вышел из квартиры, но потерял сознание на лестничной клетке. От полученных телесных повреждений скончался на месте.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании 64-летнего мужчины.
Напомним, в Марганце из-за ревности между двумя мужчинами возникла драка, во время которой хозяин квартиры нанес три удара ножом другом мужчине.