Окровавленный умер на лестнице: в Ровно мужчина убил товарища и позвонил в полицию

Окровавленный умер на лестнице: в Ровно мужчина убил товарища и позвонил в полицию

Между мужчинами произошел конфликт.

Окровавленное тело 44-летнего мужчины следственно-оперативная группа обнаружила на лестничной клетке многоэтажки на улице Князя Романа в областном центре.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

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Злоумышленник сам позвонил по спецлинию "102" и сообщил, что во время застолья убил человека.

Полицейские предварительно выяснили, что 44-летний житель, владелец квартиры, распивал спиртные напитки с 64-летним квартирантом, который снимает у него отдельную комнату. По словам заявителя, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес ему удар по голове металлическим предметом, после чего он взял со стола нож и нанес удар в живот.

Окровавленный пострадавший вышел из квартиры, но потерял сознание на лестничной клетке. От полученных телесных повреждений скончался на месте.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании 64-летнего мужчины.

Напомним, в Марганце из-за ревности между двумя мужчинами возникла драка, во время которой хозяин квартиры нанес три удара ножом другом мужчине.

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